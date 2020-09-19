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سر منع الملك فاروق لسيارة شكوكو من دخول مصر

شكوكو
سر منع الملك فاروق لسيارة شكوكو من دخول مصر
السبت، 19-09-2020 08:59 ص أحمد عادل شعبان
كشف الكاتب الصحفي طاهر البهي تفاصيل علاقته بالفنان الراحل محمود شكوكو.

وقال البهي في فيديو عبر يوتيوب: قابلت شكوكو مصادفة في مباراة بالاستاد عام 1985 وكان يرتدي بذلة أنيقة وقبعة وقلت له (مبروك يا لورد) لكنه رد قائلا: ايه لورد دي؟ قولي يا أسطى محمود.

وأضاف: شكوكو نافس الملك فاروق في لونه المفضل في السيارات، واشترى سيارة فاخرة حمراء وصلته إلى جمارك الأسكندرية التي رفضت الإفراج عنها بسبب حب الملك لهذا اللون ومنع الشعب لركوب هذه السيارة، وأرسلت الجمارك للقصر، ليؤكد أن الملك وافق على امتلاك شكوكو فقط لهذا اللون.
 

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