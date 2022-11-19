سر عدم وجود «شطاف» في حمامات أمريكا وأوروبا

السبت، 19-11-2022
02:04 م
في القرن الـ 18 تم اختراع أول شطاف
في فرنسا، واستخدمها
الملوك والطبقة الأرستقراطية في حمام
تهم ثم توالى الانتشار حتى وصل لدول آسيا والوطن
العربي بأكمله وأغلب دول العالم عدا أمريكا
وبعض دول أوروبا، ويرجع عدم استخدام الشطاف
في الحمام
ات بأغلب دول أوربا وأمريكا
لعدة أسباب نذكرها وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
- اختراع فرنسي
في حمام
ات الولايات المتحدة، وذلك لأن الجنود الأمريكا
ن أثناء
وجودهم في فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية وجدوا الشطاف
في بيوت الدعارة، فربطوا
تواجده بفكرة سيئة.
- تصميم الحمام
ات
تصاميم الحمام
ات في أمريكا
لا تسمح باستيعاب وجود مثل هذا
الجهاز، لكونها صغيرة وضيقة جدا.
بالرغم من أن صاحب أكثر أنواع "الشطاف
" استخداما،
ترجع إلى الأمريكي أرنولد كوهين، إلا أن أمريكا
تعتبر من أكثر الدول التي لا يتواجد
بها شطاف
ات.
- الدعايا لورق التواليت والمنتجات الورقية
يتم استهلاك 36.5 مليار لفة ورق تواليت سنويا، ويتصارع أصحاب
الشركات للمنتجات الورقية في عمل عروض وإعلانات تحس على أن المناديل الورقية أفضل من
المياه.
وترسيخ فكرة أن استخدام الشطاف
يعمل على انتشار الجراثيم
في الحمام
لذا يستبدلونها بالمناديل الورقية.