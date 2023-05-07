سر عدم استلام رمضان صبحي وأحمد فتحي ميداليات السوبر





كشفت مصادر في نادي بيراميدز عن سبب عدم استلام لاعبيّ فريقه رمضان صبحي وأحمد فتحي للميداليات عقب مباراة الأهلي في السوبر.

وأشار المصدر، إلى أن اللاعبين لما يصعدا لاستلام الميداليات الفضية الخاصة بهما؛ لشعورهما بالحزن الشديد مع نهاية اللقاء.

وهُزم فريق بيراميدز بهدف نظيف أمام نظيرهم الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة في كأس السوبر المصري في لقاء احتضنه استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

وكان فريق بيراميدز قد ودّع خلال الموسم الجاري بطولة الكونفدرالية و هُزم في نهائي كأس مصر أمام نظيرهم الأهلي قبل أن يشاركوا في السوبر بدلًا من الزمالك.