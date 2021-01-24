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سر زيارة محمد نجم لـ الشعراوي التي أدت لاعتزال هذه الفنانة

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محمد نجم
 
الأحد، 24-01-2021 10:37 ص المصريون

حلت قبل أيام ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي الراحل محمد نجم، الذي يعتبر من رموز مدرسة الارتجال بالمسرح، واشتهر بإيفيه " شفيق يا راجل".
ولد الفنان في 15 يناير 1944، في قرية الغار بالزقازيق، تزوج من شقيقة الفنان عمرو عبدالجليل، وله ابن ممثل يدعى شريف.
كان يفتخر دائما بأنه تلميذ الفنان عبد المنعم مدبولي، وكان يرفض ظهور النساء في مسرحياته بشكل يثير الغرائز.
وفي هذا الفيديو تفاصيل زيارةه للشيخ محمد متولي الشعراوي رفقة الفنانة هناء ثروت التي قررت الاعتزال بعد هذا اللقاء، ووصاه الشيخ بوصية عمل بها.

 

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