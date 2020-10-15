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سر خلاف عادل إمام و محمود ياسين الذي أنهته ابنته رانيا بتصريح مفاجيء

عادل إمام و محمود ياسين
سر خلاف عادل إمام و محمود ياسين الذي أنهته ابنته رانيا بتصريح مفاجيء
 
الخميس، 15-10-2020 09:08 ص خلود عادل
في حياة الفنان الراحل الكثير من الأمور التي لطالما تحدث عنها الإعلام و وصفها بالخلافات .

ومن ضمن هذا ما قيل عن خلافه الشديد مع الفنان عادل إمام وانسحابه من مسلسلهما سويا.

وقالت مصادر إن محمود ياسين قرر الظهور مع عادل إمام في مسلسل "صاحب السعادة" لكن الشركة المنتجة استبعدته بعدما رأت أنه لا يحفظ السيناريو بسبب بدء إصابته بالزهايمر ما جعل الفنان عادل إمام يبكي بشدة أمامه.

هذه القصة نفتها ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين حيث رجحت أن والدها انسحب من العمل بعد بدءه لأنه لم يجده مناسبا له.
 

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