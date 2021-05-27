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سر حذف «يوتيوب» أغنية محمد رمضان وسعد لمجرد بعد 300 مليون مشاهدة

كلمات-اغنية-انساي-محمد-رمضان-وسعد-لمجرد
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الخميس، 27-05-2021 01:38 م
حذف موقع يوتيوب، أغنية “إنساي”، التي تعد إحدى أشهر أغنيات محمد رمضان، والتي قدمها بالاشتراك مع الفنان المغربي سعد لمجرد.
وأعلنت إدارة الموقع، أن حذف الأغنية، يأتي بناء على طلب من إدارة أعمال سعد لمجرد، بعد خلاف بينه ومحمد رمضان حول عائدات الأغنية.
ونقلت مواقع فنية عن مصادر مقربة من "لمجرد"، أن محمد رمضان رفض دفع عائدات مشاهدات فيديو كليب “إنساي” على يوتيوب لـ”لمجرد”، رغم مرور عامين على طرح الأغنية، كما تجاهل بنود العقد الموقع بين الطرفين، الذي يقضي بمنحه لمجرد نسبة من أرباح مشاهدات الكليب على منصة “يوتيوب”.
وكشف المصدر عن أن إدارة أعمال الفنان المغربي تواصلت بشكل ودي مع إدارة أعمال محمد رمضان، لكن الأخير رفض احترام بنود العقد، وبناء عليه، قرر لمجرد التقدم بطلب لـ”يوتيوب” لحذف فيديو كليب “إنساي”، بالتشاور مع المحامي المصري الذي ينوب عن المغني سعد لمجرد.
واحتفل المغني سعد لمجرد، بحذف أغنية محمد رمضان وذلك من خلال مجموعة صور نشرها على حسابه الخاص بـ”إنستجرام” بعد لحظات من الحذف.
لكن عاد محمد رمضان اليوم الخميس، بنشرها عبر حسابه على "فيسبوك" بعد أن أعادتها على ما يبدو إدارة "يوتيوب" مرة أخرى، منوهًا إلى طرح أغنية جديدة مع المطرب المغربي "ريدوان".
 

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