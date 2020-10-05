سر بكاء الفنان جمال يوسف على الهواء

الإثنين، 05-10-2020
11:07 ص
إيمان هاني
أجهش الفنان، جمال يوسف
، في البكاء خلال الحديث عن رحلة مرضه
مع سرطان البلعوم.
وقال يوسف، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام
سي" المذاع على فضائية "دي ام سي"، : "اكتشفت مرضي بالصدفة، وبدأت
رحلة العلاج الكيماوي منذ رمضان الماضي، مكنتش عاوز أعرف حد إن عندي سرطان عشان اشتغل".
وتابع: "كنت بموت في اليوم عدة مرات وقررت التوقف عن
اتخاذ الكيماوي بسبب الألم، ابني وأنا نايم قالي حسيت إن ضهري اتكسر من غيرك يا بابا،
فقررت استكمال العلاج الكيماوي عشان ولادي ميتكسروش وأنا عايش، ومحنتي علمتني ازاي
أقرب من ربنا، وحب الناس ليا كان كبير ومفاجئ".