الإثنين 05 أكتوبر 2020
توقيت مصر 12:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

تخفيض رسوم التصالح لـ 40% بشرط

زوجة تطلب الخلع بسبب ياسمين صبري.. والفنانة تعلق

سر بكاء الفنان جمال يوسف على الهواء

تطوير العشوائيات: الرئيس قال اسعدوا الناس

عبدالمنعم سعيد: "لو عطس ترامب أصيب العالم بالأنفلونزا"

أول تعليق من "العتال" على إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

عاجل وسار من وزيرة التضامن لأبناء أسر تكافل وكرامة

محمد إبراهيم يخبر "المقاصة" بوجهته المقبلة

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح إخواني علي الهواء

سر بكاء الفنان جمال يوسف على الهواء

الفنان جمال يوسف
الفنان جمال يوسف
 
الإثنين، 05-10-2020 11:07 ص إيمان هاني

أجهش الفنان، جمال يوسف، في البكاء خلال الحديث عن رحلة مرضه مع سرطان البلعوم.

وقال يوسف، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي"، : "اكتشفت مرضي بالصدفة، وبدأت رحلة العلاج الكيماوي منذ رمضان الماضي، مكنتش عاوز أعرف حد إن عندي سرطان عشان اشتغل".
وتابع: "كنت بموت في اليوم عدة مرات وقررت التوقف عن اتخاذ الكيماوي بسبب الألم، ابني وأنا نايم قالي حسيت إن ضهري اتكسر من غيرك يا بابا، فقررت استكمال العلاج الكيماوي عشان ولادي ميتكسروش وأنا عايش، ومحنتي علمتني ازاي أقرب من ربنا، وحب الناس ليا كان كبير ومفاجئ".


 

إقرأ ايضا

ترامب

عبدالمنعم سعيد: "لو عطس ترامب أصيب العالم بالأنفلونزا"

الرئيس السيسي

تطوير العشوائيات: الرئيس قال اسعدوا الناس

الإخواني الهارب عبدالله الشريف

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح إخواني علي الهواء

أخبار متعلقة

الإعلامي رامي رضوان

رامي رضوان محذرا المواطنين: مش عايزين ننبسط لحظة ونندم بعدين

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الجندي: لو لم يكن القران محفوظا لحدث هذا الشيء

رمضان عبد الرازق

داعية: هذا الرجل حرمت عليه الجنة

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: معنديش حاجة اسمها تراخيص جديدة

الشيخ رمضان عبد المعز

داعية: هذه هي الحقيقة التي يؤمن بها الجميع

قليل البخت.. أول من شفي من الإيدز يصاب هذا المرض

قليل البخت.. أول من شفي من الإيدز يصاب هذا المرض