السبت، 26-12-2020
08:11 م
محمود ابو سعد
قال مذيع بي إن سبورت
، محمد سعدون الكواري، إن نجم الأرسنال وقائده أوبميانج انخفض مستواه بعد تجديد عقده من الجانرز والحصول على الأموال التي طالب بها.
وأضاف ممازحًا محمد أبوتريكة نجم الكرة المصرية سابقًا، "عندما أشترى محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب الفراعنة، سيارة جديدة قال له أحد المصريين المقيمين في قطر،عيشتك إرتاحت، ومن بعدها مستوى الماجيكو انخفض فعلا في الكرة الخماسية، ولم يعد لمستواه، مثله مثل أوبميانج عيشتهم إرتاحت".
جاء ذلك خلال الأستوديو التحليلي لمباراة الأرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الجارية الآن.