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سر امتناع إلهام شاهين عن دعوة بعض الفنانين لحفل زفاف شقيقها أمير

أمير شاهين
سر امتناع إلهام شاهين عن دعوة بعض الفنانين لحفل زفاف شقيقها أمير
 
الإثنين، 05-10-2020 06:37 ص أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة إلهام شاهين سر امتناعها عن دعوة بعض الفنانين والأقارب والأصدقاء من حضور حفل زفاف شقيقها أمير.

وقالت في بيان رسمي عبر صفحتها بـ "انستجرام": شكرا لكل إللى شرفونا بالحضور .. و أعتذر جدا لكل الأصحاب و الحبايب و العيله إللى معرفناش نعزمهم لإن القوانين لا تسمح بأعداد كبيرة فى التجمعات بالأفراح بالأوتيلات لظروف الكورونا .. و كان علينا الإحترام و الإلتزام بالعدد المسموح خوفا على ضيوفنا الأعزاء جدا .

وأضافت: شكرا لتفهمكم و قبول عذرنا .. كلكم غاليين عندنا و كنت أتمنى وجودكم معى جميعا فى هذه المناسبه السعيدة .. ربنا يفرح قلوبكم و يجعل أيامكم كلها أفراح .. و شكرا لمن حضر و من لم يحضر .. تحياتى و حبى للجميع.
 

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