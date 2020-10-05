سر امتناع إلهام شاهين عن دعوة بعض الفنانين لحفل زفاف شقيقها أمير

الإثنين، 05-10-2020
06:37 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة إلهام شاهين
سر امتناعها عن دعوة بعض الفنانين والأقارب والأصدقاء من حضور حفل زفاف شقيقها أمير.
وقالت في بيان رسمي عبر صفحتها بـ "انستجرام": شكرا لكل إللى شرفونا بالحضور .. و أعتذر جدا لكل الأصحاب و
الحبايب و العيله إللى معرفناش نعزمهم لإن القوانين لا تسمح بأعداد
كبيرة فى التجمعات بالأفراح بالأوتيلات لظروف الكورونا .. و كان علينا
الإحترام و الإلتزام بالعدد المسموح خوفا على ضيوفنا الأعزاء جدا .
وأضافت: شكرا
لتفهمكم و قبول عذرنا .. كلكم غاليين عندنا و كنت أتمنى وجودكم معى جميعا
فى هذه المناسبه السعيدة .. ربنا يفرح قلوبكم و يجعل أيامكم كلها أفراح ..
و شكرا لمن حضر و من لم يحضر .. تحياتى و حبى للجميع.