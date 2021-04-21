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سر الصورة الغريبة التي ظهرت خلف ولي العهد السعودي وأثارت الجدل

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
 
الأربعاء، 21-04-2021 05:20 م محمد فضل
بعد نشر وكالة الأنباء السعودية صور تتضمن لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومبعوث رئيس وزراء بريطانيا، لفت أنظار رواد مواقع التواصل الإجتماعي لوحة غريبة معلقة في مكتب ولي العهد، وأثارت اللوحة الجدل.


ليتبين أن اللوحة تعود لفنانة تشكيلية من الجنسية السعودية وتدعى وداد الأحمدي، التي روت لقناة "الإخبارية" الرواية الكاملة للوحة قائلةً: "قبل شهرين كان معرضي الشخصي الأول في الأول من شباط وهذا العمل كان من ضمن مجموعة من الأعمال التي اقتناها مكتب صاحب السمو والحمد لله المعرض كان نجاحه باهر جدا". 


وأكدت في حديثها أن الأمير يدعم بشكل دائم الفن والفنانين، وأنها تشعر بالفخر والإعتزاز بعد وصول عملها إلى مكتب ولي العهد.
 

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