الثلاثاء، 27-10-2020
08:27 ص
أحمد عادل شعبان
تحتفل اليوم الفنانة عايدة عبد العزيز بعيد ميلادها رقم 90 وسط حياة حافلة بالأعمال الفنية .
شاركت عايدة عبد العزيز في العديد من الأعمال الفنية وبخاصة في الدراما حيث اشتهرت بالمشاركة في مسلسل "يوميات ونيس
" و "ضمير أبلة حكمت" و "أوراق مصرية" و "ملكة في المنفى".
وفي عام 2013 توفي زوجها وحبها الوحيد المخرج أحمد عبد الحليم في ألمانيا ، حيث دخلت في حالة اكتئاب شديدة واعتزلت التمثيل تماما لكن الفنان يحيى الفخراني شجعها لكي تعود مرة أخرى للفن من خلال مسلسل "لهفة" ثم اختفت مرة أخرى.