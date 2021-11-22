الإثنين 22 نوفمبر 2021
توقيت مصر 16:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«موسيماني» يستبعد 6 لاعبين من مباراة المحلة اليوم على رأسهم «كهربا»

سعودي يرتكب جريمة مروعة في إندونيسيا ضد زوجته

شاهد.. معز مسعود يؤم المصلين في صلاة الجنازة على سهير البابلي

فيفي عبده:«اللي جه مصر ومتفرجش عليا يبقى مجاش»

سر السجدة التي حولت حياة سهير البابلي للاعتزال والحجاب

الطبيب المعتدي عليه من موظفي«فودافون» يكشف مفاجأة عن سبب المشاجرة

شيخ الأزهر يفاجئ الجميع .. بماذا وصف «المثليين جنسيًا»؟

شاهد.. ملكة جمال السعودية تشارك في مسابقة ملكة جمال العرب بمصر

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

بعد 7 ساعات من وضعه في المشرحة.. عودة رجل للحياة أثناء تشريحه

ADS
 

سر السجدة التي حولت حياة سهير البابلي للاعتزال والحجاب

6196edc24c59b7526f57bfb0
سهير البابلي
Native
Teads
الإثنين، 22-11-2021 01:04 م

كشفت وسائل إعلام عن سر أغرب عامين في حياة الفنانة سهير البابلي بعدما توفيت عن عمر يناهز 86 عاما بعد أشهر من المعاناة مع المرض.
قصة مثيرة كانت وراء اعتزال سهير البابلي، إذ قضت عامين في السعودية لا تفعل شيئا سوى العبادة والتعلم، وتزوجت خلالها رجل دين.
بدأت قصة الاعتزال عندما دعت الفنانة سهير البابلي أثناء سجودها، بأن تكره المسرح لتبتعد عنه، فهي كانت تعشقه كثيرا، إذ قالت خلال لقائها: "قولت يا رب كرهني في المسرح وأنا ساجدة، قولت يا رب اجعله شيطان بالنسبة ليا، قولت عاوزة محبش المسرح لأن عشقي للمسرح محصلش، علشان ميبقاش مسيطر على حقيقتي، ودعيت قولت وفقني في شغلي وارزقني بعمل صالح، وبكيت كتير ومحسيتش بالمدة اللي سجدت فيها".
بعد هذا الموقف بـ6 أشهر فقط، كانت سهير البابلي تركت الفن وارتدت الحجاب، وقررت الاتجاه إلى المملكة العربية السعودية، واختفت تماما عن الأضواء والشهرة: "كنت دايما بقول كتير إن نفسي أموت على خشبة المسرح، ولكن الحمدلله الذي عافاني ومموتش عليها، وبعدها اتحجبت واعتزلت تماما كل حاجة، وروحت السعودية عشان أعبد ربنا بس واتفرغت تمامًا للعبادة في السعودية، وقريت وفهمت والقراءات علمتني حاجات كتير، وبعدين اتجوزت رجل دين".
 

إقرأ ايضا

2021_11_22_13_2_47_260

شاهد.. معز مسعود يؤم المصلين في صلاة الجنازة على سهير البابلي

20210605220916472

فيفي عبده:«اللي جه مصر ومتفرجش عليا يبقى مجاش»

download

الطبيب المعتدى عليه من موظفي«فودافون» يكشف مفاجأة عن سبب المشاجرة

أخبار متعلقة

2021_4_26_10_34_8_416

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

5211-download

بعد 7 ساعات من وضعه في المشرحة.. عودة رجل للحياة أثناء تشريحه

الفنانة الراحلة سهير البابلي

تعرف علي الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة سهير البابلي

15325-سهير-البابلي

وفاة الفنانة سهير البابلي عن 86 عامًا.. تعرف على سبب الوفاة

4201631554286591

حقيقة وفاة جمال الشاعر في حادث مروع رفقة زوجته

202111040554415441

«فتحت عنيها».. تطورات إيجابية في حالة سهير البابلي