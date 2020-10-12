سر اختفاء السحابة السوداء في موسم محصول الأرز

الإثنين، 12-10-2020
12:21 ص
المصريون ـ متابعات
علق اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الش
يخ، على قرب موسم
حرق الأرز وأثار مخلفاته البيئية في شكل السحابة السوداء
، قائلا: "بالرغم من أن محافظ
ة كفر الش
يخ تملك نحو 32% من إجمالي إنتاج محصول
الأرز على مستوى الجمهورية، وبالرغم من أن ذلك يخلف قدر كبير من المخلفات الرزاعية، إلا أن الدولة في موسم
العام الحالي انتهجت نهجا جيدا قضى على الظاهرة".
وكشف في مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن آليات التخلص من المخلفات الزراعية الناجمة عن قش الأرز
تتم عبر تجميع هذه المخلفات بالتنسيق بين المحليات والمحافظ
ة ووزارة البيئة .
وأضاف نور الدين، أن وزيرة البيئة زرات المحافظ
ة مؤخراً وعاينت بنفسها مواقع تجميع قش الأرز
، مشيرا إلى أنه الآن بات هناك عائداً مالياً للفلاح نظير قيامه بتجميع هذه المخلفات في المواقع المحددة وبالتالي يكون لديه هدف تشجيع حيث أنه في السابق كان الفلاح يقوم باستخدام جزء من مخلفات قش الأرز
في صورتين إما كعلف لماشيته أو كسماد لأرضه على أن يتم حرق "المكشوف" من هذه المخلفات .
ولفت محافظ كفر الش
يخ، إلى أن وجود عائد مالي للفلاح نظير قيامه بتجميع هذه المخلفات وعدم حرقها تحولت الظاهرة السلبية الناجمة عن حرق هذه المخلفات وتحويلها لسحابة سوداء كنا نعاني منها لسنوات وتحولت لشيء إيجابي حصل منه الفلاح على عائد إيجابي مؤكداً أن ظاهرة السحابة السوداء
في سبيلها للانتهاء وستصبح جزء من الماضي .