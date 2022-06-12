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سرطان وعقم.. فنانة كويتية شهيرة تصدم الجميع وتحسم الجدل

Fatma_Al_Safi
فاطمة الصفي
Native
Teads
الأحد، 12-06-2022 12:32 م
كشفت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، البالغة من العمر 40 عاما، عن إصابتها بالعقم وعدم قدرتها على الإنجاب، وذلك في بث مباشر عبر ”تيك توك“ مع سعود القحطاني.

وانتقدت فاطمة خلال اللقاء ما قالت إنه ”تدخل الناس في شؤون الآخرين“، مشددة على أن ”العديد من الناس يسألونها لم لا تنجب أطفالا، بدعوى رغبتهم برؤية أطفالها“، مؤكدة أنه ”لا يمكنها الإنجاب في الأصل“.
وعلقت في معرض حديثها بالقول: ”إنتوا ليش قاعد تحنون أنا إنسانة ما جيب يهال فالواحد لما يحن ما تدري شلون تعور الإنسان لا تحنون إنتوا ما تدرون وش الإنسان فيه“.
وقالت الصفي إنها عانت كذلك من سؤال الناس عن سبب تقصير شعرها، مؤكدة أنها ”إنسانة تعاني من السرطان وخضعت للعلاج الكيماوي، ما دفعها لتقصير شعرها لأنها لم تكن ترغب في رؤيته يتساقط“.

وعلقت: ”الواحد ياخذ كيماوي فيه أمراض فيه أورام ما يصير الواحد يقط الكلمة، أنا تعايشت مع الحياة صرت لما أشوف الناس أقلهم أنا ما ييب عيال يسكتون صرت ما استحي“.

وشددت الفنانة الكويتية خلال اللقاء على أنها ”راضية بما قسمه الله لها“، لافتة إلى ضرورة أن ”يتحكم الناس بما يقولونه.
وأوضحت أن ”العلاج الكيماوي هو ما جعلها تفضل قص شعرها“، مبينة أنها ”في الأصل إنسانة تعشق الشعر الطويل، لكنها لم ترغب في رؤيته يتساقط ما سيسبب لها أذى نفسيا، لذا قررت تقصيره مسبقا“.
 

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