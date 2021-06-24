الخميس 24 يونيو 2021
توقيت مصر 23:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار صادم.. المقاصة يقرر عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك

السعودية تصدر أمرًا عاجلًا بشأن الوافدين إلى المملكة

نجل عمرو أديب ولميس الحديدي يخضع لجراحة عاجلة (صورة)

«سد النهضة والفرصة الأخيرة».. رئيس الأركان في زيارة مفاجئة للسودان والكونغو

رغم وقف إعلام الإخوان.. مصر تُعلق المفاوضات مع تركيا لهذا السبب

شاهد.. سر الدجاجة التي يبلغ سعرها 10 آلاف ريال في السعودية

فعل فاضح داخل مسجد.. وبيان عاجل من الأوقاف

السعودية موديل روز تكشف اسمها الحقيقي لأول مرة وتفجر مفاجأة

رئيس محكمة الأسرة يكشف السبب الرئيسي لكثرة الطلاق

ليه مذهب أبي حنيفة؟.. نجلاء بدر تثير الجدل بأسئلة عن الزواج

ADS
 

«سد النهضة والفرصة الأخيرة».. رئيس الأركان في زيارة مفاجئة للسودان والكونغو

Capture
الفريق محمد فريد
Native
الخميس، 24-06-2021 07:34 م

كشفت وسائل إعلام أن رئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي، زار على رأس وفد عسكري رفيع المستوى السودان والكونغو، فيما كان ملف سد النهضة الإثيوبي حاضرا بقوة في تلك الزيارات.
ونقل موقع "الشرق" عن مصادر، قولها إن وفدا عسكريا رفيع المستوى زار الخرطوم في زيارة وصفت بـ"المفاجئة"، لإجراء محادثات مشتركة مع رئيس الأركان السوداني، محمد عثمان الحسين، بشأن تطورات أزمة سد النهضة بجانب عدد من الأنشطة الأخرى المشتركة.
وأوضحت المصادر أن تلك الزيارة جاءت بعد زيارة أخرى "مفاجئة" إلى الكونغو، تهدف لدعم الاتفاقات المشتركة بين البلدين.
يأتي هذا في وقت يجتمع فيه وزيرا الري السوداني والإثيوبي، اليوم وغدا، برعاية الاتحاد الأفريقي، لحل أزمة سد النهضة قبل الملء الثاني للسد.
ونقل موقع "مصراوي" عن السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة، قوله إن هذا هو الاجتماع الأول منذ 3 أشهر، ملمحا إلى أنه كان من المفترض عقده الأسبوع الماضي، لكنها تأجلت بناء على طلب إثيوبي، بسبب إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.
ويوصف الاجتماع بأنه "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.
 

إقرأ ايضا

1489183367421

نجل عمرو أديب ولميس الحديدي يخضع لجراحة عاجلة (صورة)

57156239_303

رغم وقف إعلام الإخوان.. مصر تُعلق المفاوضات مع تركيا لهذا السبب

000001-645x392

شاهد.. سر الدجاجة التي يبلغ سعرها 10 آلاف ريال في السعودية

أخبار متعلقة

17491539071592428594

وزير الري يوجه رسالة إلى إثيوبيا

16218827390618015

إثيوبيا تتحدى وتوجه رسالة لكل الدول العربية: ملء السد في موعده

الملء الثاني لسد النهضة

سامح شكري: إثيوبيا تصر على الملء الثاني لسد النهضة

اثيوبيا وجيبوتي

إثيوبيا تعلن الاتفاق مع دولة عربية على تعاون عسكري

Dt-je7AWwAA1mtF

ساويرس ينشر صورته مع «آبي أحمد»: «سأهد السد»

البابا فرانسيس يحذر إثيوبيا

البابا فرانسيس يحذر إثيوبيا من تسببها في كارثة