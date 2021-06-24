«سد النهضة والفرصة الأخيرة».. رئيس الأركان في زيارة مفاجئة للسودان والكونغو

الخميس، 24-06-2021
07:34 م
كشفت
وسائل إعلام أن رئيس الأركان الفريق محمد فريد
حجازي، زار على رأس وفد عسكري رفيع المستوى
السودان
والكونغو، فيما كان ملف سد النهضة
الإثيوبي حاضرا بقوة في تلك الزيارات.
ونقل
موقع "الشرق" عن مصادر، قولها إن وفدا عسكريا رفيع المستوى زار الخرطوم في
زيارة وصفت بـ"المفاجئة"، لإجراء محادثات مشتركة مع رئيس الأركان السودان
ي،
محمد عثمان الحسين، بشأن تطورات أزمة سد النهضة
بجانب عدد من الأنشطة الأخرى المشتركة.
وأوضحت
المصادر أن تلك الزيارة جاءت بعد زيارة أخرى "مفاجئة" إلى الكونغو، تهدف
لدعم الاتفاقات المشتركة بين البلدين.
يأتي
هذا في وقت يجتمع فيه وزيرا الري السودان
ي والإثيوبي، اليوم وغدا، برعاية الاتحاد الأفريقي،
لحل أزمة سد النهضة
قبل الملء الثاني للسد.
ونقل
موقع "مصراوي" عن السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم
المتحدة، قوله إن هذا هو الاجتماع الأول منذ 3 أشهر، ملمحا إلى أنه كان من المفترض
عقده الأسبوع الماضي، لكنها تأجلت بناء على طلب إثيوبي، بسبب إجراء الانتخابات البرلمانية
في البلاد.
ويوصف
الاجتماع بأنه "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة
بين الدول
الثلاث قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة
في يوليو المقبل.