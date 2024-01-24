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سخرية من ملكة جمال العرب بسبب فستانها (صور)

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ملكة جمال العرب
الأربعاء، 24-01-2024 11:20 ص


تعرّضت ملكة جمال العرب التونسية، خلود القاسمي، لسخرية واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مجموعة من الصور لها وهي ترتدي فستاناً ذهبي اللون.
و اعتبر عدد من نشطاء "السوشيال ميديا" أن الفائزة لا تحمل أي معايير للجمال، وتساءلوا عن المعايير التي اعتمدتها لجنة التحكيم لاختيار ملكة جمال تونس.
وردت خلود على الحملة التي طالتها وقالت لإحدى الإذاعات المحلية، إنها لم تتوقع كل هذا الهجوم الذي "ينم عن قلة الذوق" على حد قولها.
وأضافت: المسابقة تمت في أجواء مليئة بالشفافية، وأن الاختيار تم بناء على المواصفات العالمية للجمال، إلا أن الخلل كان في الصورة التي تم التقاطها لي من قبل مصور غير محترف وفي إضاءة كانت سيئة جدًا.
وتابعت "اللباس الذي اضطرتني لجنة التنظيم على ارتدائه لم يكن جميلًا، وكل هذه الظروف نتج عنها صورة سيئة للغاية أدت إلى حملة تنمر واسعة لم يراعِ فيها أحد عائلتي ونفسيتي ومستقبلي للأسف".


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