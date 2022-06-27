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سحب فيلم «فارس» من دور السينما بعدما حقق 412 جنيهًا

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فارس
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الإثنين، 27-06-2022 12:45 م

حقق فيلم «فارس»، إيرادات ضعيفة، منذ بداية عرضه يوم 18 مايو الماضي في دور العرض السينمائية المختلفة، والتي قررت رفعه من السينمات بعد 36 يوما، وهو أول بطولة مطلقة للفنان أحمد زاهر.
ولم يحقق فيلم «فارس» يوم الأربعاء الماضي سوى 421 جنيها ليتكرر أمس ما أدى لرفعه من السينما، ووصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار الشهر الماضي 739 ألف و630 جنيها، حسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم للتوزيع.
بينما حافظت كل من أفلام «واحد تاني» لأحمد حلمي، «العنكبوت» لأحمد السقا ومنى زكي، «زومبي» لعلى ربيع، على تواجدها بدور العرض السينمائية منذ عيد الفطر الماضي وحتى نزول أفلام عيد الأضحى.

أبطال فيلم فارس
ويقوم ببطولة «فيلم فارس» مجموعة من النجوم وهم أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، عابد عناني، ملك زاهر، منة فضالي، أحمد صفوت، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ونقلت- الوطن- تصريحات عن الفنان أحمد زاهر، كشف أن السبب وراء ضعف إيرادادت فيلم فارس أن توقيته غير مناسب بسبب انشغال الطلاب في الامتحانات، قائلًا: «اللي دخل الفيلم وشافه انبسط بيه، لكن الإقبال مش شديد أوي عشان دي فترة امتحانات، وهو توقيت مش مناسب».


كما أوضح أنه أحب الأكشن وأنه تحمس بشدة للمشاركة في الفيلم بعد قراءته للسيناريو، مشيرًا إلى أنه تعاقد على «فيلم فارس» منذ عام 2020، ولكنه استغرق وقتًا طويلًا بسبب جائحة كورونا وللتجهيز الجيد والاستعداد له.
 

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