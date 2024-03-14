"ست كبيرة وكذابة".. محمد سامي يهاجم عفاف شعيب

الخميس، 14-03-2024
12:18 م
احتل المخرج محمد سامي، والفن
انة عفاف شعيب
التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ما تحدث سامي عن تفاصيل الخلاف بينه وبين الفن
انة القديرة، نافيًا تمامًا ما سبق وتحدثت به الفن
انة.. ماذا حدث؟
بينما كان يحل المخرج محمد سامي ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية، نفى تمامًا ما سبق وصرحت به الفن
انة عفاف شعيب
بشأن الخلاف القائم بينهما، حيث قال:
« قصة عفاف شعيب
كلها كذب، وانا بحترم سنها، لانها ست كبيرة، وهي اتكلمت كلام كتير كله كذب، القصة الحقيقية اننا مرة كنا بنصور مسلسل آدم ونفس الوقت بيتصور جنبنا مسلسل اسمه دوران شبرا، والأستاذة عفاف استأذنت قالتلي أخويا تعبان ومسافرة أعالجه، قلتلها تمام..
وانا بصوربالصدفة كلمني صديق اسمه جوزيف قالي تعالى عدي عليا انا بصور مشهد لـ عفاف شعيب
، وعرفت أنها في استديو ورانا، وموضوع ظهرها ده محصلش».
وكانت الفن
انة عفاف شعيب
، قد قالت في وقت سابق، إن المخرج محمد سامي قد أجبرها أثناء تصوير مسلسل آدم على الصعود إلى سيارة الشرطة رغم شعورها ببعض الآلام في ظهرها.