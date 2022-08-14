الأحد 14 أغسطس 2022
توقيت مصر 15:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

التحريات تفجر مفاجأة عن حريق كنيسة إمبابة وسبب ارتفاع عدد الضحايا

الأزهر يعلن عن مساعدات مادية عاجلة لأسر ضحايا حريق كنيسة إمبابة (تفاصيل)

«أنا هعيسش ليه.. أنا هحصل إخواتي».. تفاصيل وفاة 4 أشقاء بطريقة مأساوية في الفيوم

مصرع 41 وإصابة العشرات في حريق كنيسة إمبابة.. والرئيس يُعلق

بدأت من النادي وانتهت في شقة.. تفاصيل فضيحة جنسية بين عضوين بالأهلي

فيفي عبده تخلع العباءة والحجاب على شاطئ البحر وتظهر بفستان جرئ

ياسمين نيار تفضح علاقتها بـ أحمد عز والأخير يقاضيها

هل تذكرون «فتاة المعادي»؟.. تنفيذ حكم الإعدام في قاتليها

بعد الإطلاع على السبب..عمر هريدي يعلن الانسحاب من الدفاع عن قاتل شيماء جمال

بيان من الداخلية بشأن شخص تعدى على مؤذن المسجد وتسبب في إلغاء صلاة الجمعة

ADS
 

ستينية تذهب لـ الحلاق لتمارس معه الرذيلة في المحل والنهاية صادمة مع زوجها

barber-invite-hairdresser-barbershop-hairdressers-time-travel-salon
حلاق
Native
Teads
الأحد، 14-08-2022 09:48 ص
قررت سيدة تبلغ من العمر 55 عامًا ان تبيع نفسها للشيطان، فقد خانت زوجها بعد عشرة عمر وألقت نفسها في أحضان عشيقها، بل زادت في جرمها وقررت التخطيط لقتل زوجها ليخلو لها الجو رفقة عشيقها.

بداية الجريمة حينما اعتادت السيدة على ممارسة الرذيلة مع عشيقها الذي يعمل "حلاق" بالقرب من منزلها، في غيبة الزوج سواء في شقتها أو في محل عمل العشيق الذي يصغرها بعامين فقط .

بدأ الزوج الشك في سلوك زوجةه ، ومن هنا اتفقت مع عشيقها على ضرورة قتله من أجل استمرار علاقتهما المحرمة .

ويوم الجريمة تركت الزوجة الخائنة باب منزلها مفتوحا للعشيق وأبلغته بمواعيد نوم زوجها ، ثم اصطحبت نجلها ونزلا إلى الشارع بدعوى التنزه ، ولم تعد للمنزل إلا بعدما بعث لها العشيق رسالة تقول " المهمة تمت بنجاح " .

عادت الزوجة رفقة نجلها لتتظاهر بالحزن وتصرخ قائلة "زوجي اتقتل" .. وعندما تجمع الجيران واستدعوا الشرطة بدأت التحقيقات .

وشك رجال المباحث في رواية الزوجة التي حاولت تصوير الحادث وكأنه قتل بغرض السرقة ، حيث واجهها الضباط بعدة أدلة أبرزها أنهم لم يجدوا كسر في أبواب أو نوافذ الشقة وهو ما يؤكد أن الجاني كان يملك المفتاح أو ساعده أحد أفراد المنزل ومن هنا انهارت الزوجة واعترفت أنها ارتبطت بعلاقة غير شرعية من حلاق وأنها اتفقت معه على قتل زوجها .
 

إقرأ ايضا

196-143940-details-imbaba-church-fire-accident_700x400

التحريات تفجر مفاجأة عن حريق كنيسة إمبابة وسبب ارتفاع عدد الضحايا

618950ff4c59b750bf7d5032

الأزهر يعلن عن مساعدات مادية عاجلة لأسر ضحايا حريق كنيسة إمبابة (تفاصيل)

127-014657-four-brothers-electrocuted-death-egypt_700x400

«أنا هعيسش ليه.. أنا هحصل إخواتي».. تفاصيل وفاة 4 أشقاء بطريقة مأساوية في الفيوم

أخبار متعلقة

279021315_1reem

خطوة مفاجئة من زوجة عشيق ريم الرياحي التي ضُبطت معه متلبسة بالزنا

18-12-21-413123249

تهز الوسط الفني.. ضبط فنانة شهيرة متلبسة بالزنا مع شاب على سرير زوجها المخرج

download

سيدة الأقصر.. زوجت عشيقها لابنتها لتضمن استمرار علاقتها الجنسية معه

PCover

إصابة خطيرة لزوج كادت تقتل رجولته أثناء معاشرة زوجته بـ«قوة»

كيفية_دفن_الميت_في_الإسلام

جحود مصري في السعودية.. رفض دفن زوجته وأبلغ الشرطة عن أبنائه (تفاصيل صادمة)

images

علياء: زوجي عاجز جنسيًا واستعان بأمه لفض غشاء بكارتي