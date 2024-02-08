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"ستعود من جديد".. حكم قضائي مفاجئ بإلغاء حبس "أنوش"

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أنوش
الخميس، 08-02-2024 01:31 م


قضت محكمة مستأنف اقتصادي القاهرة، بقبول استئناف المتهمة نبوية أنوش صاحبة قناة "يوميات أنوش"، وألغت حبسها 3 سنوات مع تغليظ الغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه.
كانت المحكمة الاقتصادية، عاقبت نبوية أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره مائة ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
قيدت القضية برقم 483 لسنة 2023 م جُنح مالية بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي.

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