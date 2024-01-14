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"سب ثلاثي الأهلي".. قرار قضائي جديد بشأن محاكمة رضا عبدالعال

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رضا عبدالعال
الأحد، 14-01-2024 05:34 ص نسمه عبد الوهاب
قررت محكمة جنح قسم ثالث أكتوبر، ، تأجيل محاكمة الكابتن رضا عبد العال، المحلل الرياضي ولاعب ناديي الزمالك والأهلي السابق، بتهمة سب وقذف الثلاثي ربيع ياسين، وعماد النحاس، ومختار مختار، لاعبي الأهلي السابقين. لجلسة 3 فبراير.
وجاء قرار التأجيل، لإعلان المتهم بدعوى التعويض المؤقت، وسداد الرسم وإعلانه بالحضور أمام المحكمة.
وكان المحامي محمد رشوان، تقدم ممثلا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ للنائب العام، ضد رضا عبد العال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليا لمختلف الفرق المصرية بالدوري.

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