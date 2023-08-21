سبّ الخطيب وشوبير.. قرار جديد من القضاء في 3 قضايا ضد مرتضى منصور

الإثنين، 21-08-2023
12:41 م
أجلت المحكمة الاقتصادية، الفصل في 3 طلبات ردّ مُقامة من مرتضى منصور
- رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي - ضد هيئات محاكمته في 3 قضايا سبّ وقذف لجلسة 18 سبتمبر المُقبل.
كان مرتضى منصور
طلب ردّ المحكمة في قضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب
رئيس النادي الأهلي والإعلامي أحمد شوبير
ومحمد سراج الدين والمستشار القانوني للأهلي محمد عثمان.
كما طلب مرتضى منصور
ردّ هيئة محاكمته بتهمة سبّ وقذف هاني العتال عضو نادي الزمالك.
كان المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدَّم ببلاغين للنائب العام في 7 و9 سبتمبر 2022، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب
، يتهم فيهما مرتضى منصور
بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهما ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.
وأوضح "عثمان" في البلاغين أن الجريمة ارتكبت في مداخلتين بتاريخ 22 أغسطس 2022، الأولى ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك، والثانية ببرنامج "البلدوزر" على قناة الشمس، وتلفظ "مرتضى"خلالهما بعبارات ضد المجني عليهما يُعاقب عليها قانوني العقوبات وتنظيم الاتصالات.
يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ قضى عقوبته، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسبّ وقذف محمود الخطيب
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