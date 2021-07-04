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سبعينية سعودية تخلع زوجها لهجره فراش الزوجية

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Native
الأحد، 04-07-2021 11:17 ص

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة، قرارا بفسخ نكاح زوجة تخطت عامها الثاني والسبعين، وذلك بناء على دعوى تقدمت بها الزوجة للمحكمة.
وبحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” أرجعت الزوجه طلبها بخلع زوجها إلى إهماله وهجرها في فراش الزوجية لمدة 15 سنة، ما ألحق بها أضرار نفسية وجسدية واجتماعية.
وأكدت المدعية أمام المحكمة وقوع الشقاق والنفاق والكره لزوجها الذي أنجبت منه سبعة أبناء، وفي المقابل رد الزوج على الدعوى بتأكيد أنه سعيد مع زوجته ولا يرغب في طلاقها، وبرر زواجه عليها قبل 9 سنوات بظروف تدهور صحتها، وطالب المحكمة برد دعوى الخلع.
ورغم إحالة المحكمة الزوجين إلى لجنة الصلح ‏لمحاولة إصلاح التوفيق بينهما، إلا أن الزوجة أصرت على الطلاق، لتقرر المحكمة إنهاء زواجهما الذي استمر لنحو 45 عاماً.
 

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