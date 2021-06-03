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سبب التحفظ على أموال محمد رمضان والنيابة تصدر بيانًا عاجلًا

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محمد رمضان
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الخميس، 03-06-2021 07:28 م

أصدرت النيابة العامة اليوم الخميس، بيانًا عاجلًا بشأن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، والذي أحدث موجة جدل بعد إعلانه التحفظ على أمواله في البنوك.
وأكد بيان النيابة العامة، أن التحفظ على أموال "رمضان" متعلق بتنفيذ حكم قضائي، وأنه لا اختصاص للنيابة العامة في هذا الشأن.
يأتي ذلك عقب نشر الفنان محمد رمضان على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو، قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أية توضيحات.
فيما قال مصدران أحدهما قضائي والآخر مصرفي في تصريحات صحفية إن ما حدث بالضبط هو أنه “تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حساب رمضان، تنفيذا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر”، حسب إرم نيوز.
وأضاف المصدران أن القرار ليس تحفظ أو تجميد لأموال الفنان من جانب الدولة كما أوحى في الفيديو الخاص به، ولكن متعلق بتتفيذ حكم صادر من القضاء لصالح الطيار الراحل الذي اتهم الفنان بالإضرار به ماديا ومعنويا وتدمير حياته، وتسبب في فصله من وظيفته بعد نشر فيديو له يقود الطائرة التي كانت في حوزة الطيار الراحل.
من جانبه، قال المصدر المصرفي إن هناك حكم تعويض آخر ضد الفنان بمبلغ يتخطى 20 مليون جنيه لكنه ليس نهائيا، وقد تُقدر السلطات الحجز على المبلغ إداريا بشكل احترازي في هذه الحالة.
 

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