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سباق التعري.. هند القحطاني تستعرض جسدها بشكل صادم

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هند القحطاني
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الأربعاء، 24-11-2021 02:30 م
أصبحت مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي السعوديات وبالأخص اللاتي تقمن خارج المملكة، في سباق من أجل الترند دون خطوط، وهو ما لاحظه الجميع خلال الفترة الماضية.
حيث يلهثن جميعهن وراء الترند ويقدمن في سبيل ذلك كل شئ من التعري والإثارة واستعراض مفاتن الجسد للوصول إلى هدفهن وبالتالي زيادة الإعلانات والمشاهدات وجني الأرباح.
وفي أحدث ظهور أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، الجدل بظهور جرئ ارتدت فيه فستانًا مثيرًا مفتوح الصدر، كما تعمدت استعراض جسدهاةمن الخلف بطريقة جريئة.
وحازت "القحطاني" التي تقيم في الخارج، على تعليقات هجومية تنتقد تعمدها استعراض جسدها، خاصة انها تستغل أيضا جسد ابنتها امام الكاميرا، وهو ما ينتقده متابعوها.




 

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