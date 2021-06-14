ساويرس ينشر صورته مع «آبي أحمد»: «سأهد السد»

الإثنين، 14-06-2021
03:28 م
علق رجل الأعمال نجيب ساويرس
، على صورة متداولة له على مواقع
التواصل الاجتماعي، والتي تجمعه برئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد.
وصاحب الصورة المتداولة مزاعم بأن لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي
مع ساويرس
انتهى إلى شراء الأخير "سد النهضة
" لحل الأزمة القائمة بشأنه بين
مصر والسودان وإثيوبيا.
وشارك نجيب ساويرس
الصورة التي أثارت ضجة واسعة على
"السوشيال ميديا"، ومعها مزاعم شرائه سد النهضة
الإثيوبي، وكتب معها ساخرا:
"وبعدين... سأهد السد"، في إشارة منه إلى عدم صحة هذه الأنباء.
وكان نجيب ساويرس
نفى في أكتوبر2019 رد على متابع له على
"تويتر" يستفسر منه بشأن مزاعم انتشرت وقتها بشأن مشاركة شركته "أوراسكوم"
وشركة "المقاولون العرب" في بناء "سد النهضة
" بإثيوبيا.
وغرد "ساويرس
" عبر "تويتر" "ولا
أوراسكوم ولا المقاولين العرب شغالين، عيب الافتراء ده... ده لو خلص الشغل في العالم
كله محدش يشتغل فيه ده.. تبقى خيانة!
وتابع موضحا: دي شركة إيطالي ولازم نمنعها من الشغل في مصر
حتى! لازم تتأكد قبل ما تكتب كذب زي ده.. عيب".
وكان ساويرس
شارك صورته مع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد،
لأول مرة في ديسمبر2018، وغرد معها: "مع رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد،
جيل جديد من القادة الأفارقة يصل إلى الأعداء القدامى ويصنعون أصدقاء جدد الله يبارك
فيه ويحميه.. شكرا.. يوم عظيم".