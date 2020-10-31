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ماذا قال؟

"ساويرس" ينتفض بعد اتهامه بالإساءة للرسول (ص)

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"ساويرس" ينتفض بعد اتهامه بالإساءة للرسول (ص)
 
السبت، 31-10-2020 08:38 م الطيب حسين
رد رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، على اتهامه يالهجوم على الإسلام والرسول (ص) بشكل حاد وقوي.

وكان أحد متابعي "ساويرس" على "تويتر" قد كتب: "نجيب ساويرس صاحب قناة (القاهرة و الناس) والتي كانت تضم إعلامين أمثال (إبراهيم عيسى-إسلام البحيري-توني خليفة) ماكان يشغلهم سوى الإسلام والمسلمين ، أعتقد أن نجيب ساويرس لا يقل عن ماكرون في عدائه للإسلام والمسلمين، وحقده الواضح من اردوغان يبين مدى كرهه لفكرة الرئيس المسلم".

ورد "ساويرس" بشكل عنيف قائلًا: "كذاب او جاهل القناة ملك طارق نور ..و الاتهام غير صحيح".

 

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