"ساويرس" ينتفض بعد اتهامه بالإساءة للرسول (ص)

السبت، 31-10-2020
08:38 م
الطيب حسين
رد رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس
، على اتهامه يالهجوم على الإسلام والرسول (ص) بشكل حاد وقوي.
وكان أحد متابعي "ساويرس
" على "تويتر
" قد كتب: "نجيب ساويرس
صاحب قناة (القاهرة و الناس) والتي كانت تضم إعلامين أمثال (إبراهيم عيسى-إسلام البحيري-توني خليفة) ماكان يشغلهم سوى الإسلام والمسلمين ، أعتقد أن نجيب ساويرس
لا يقل عن ماكرون في عدائه للإسلام والمسلمين، وحقده الواضح من اردوغان يبين مدى كرهه لفكرة الرئيس المسلم".
ورد "ساويرس
" بشكل عنيف قائلًا: "كذاب او جاهل القناة ملك طارق نور ..و الاتهام غير صحيح".