ساويرس يفجر مفاجأة: مشروعات السعودية في منطقة البحر الأحمر تهدد مشروعات مصر

الأربعاء، 05-10-2022
03:10 م
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس
، إن مشروعات السعودية
التي
تعتزم تطويرها في منطقة البحر الأحمر ستهدد المشروعات السياحية المصرية في هذه
المنطقة.
وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر حابي الاقتصادي تحت عنوان
"تمكين القطاع الخاص" اليوم الأربعاء، أن "الاستثمارات التي تنفذها
السعودية
في البحر الأحمر سواء في نيوم أو غيرها.. لا شك ستهدد استثماراتنا في
البحر الأحمر وشرم الشيخ وهذه المناطق".
وأشار إلى أن مصر تحتاج لحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع
القطاع الخاص، وتطوير الفنادق والتخلي عن السائح الذي يصرف 2 يورو "اللي جاي
بشلن.. عاوزين نعلى بمستوى السياحة".
وأضاف أنه من المهم تقليل الفكر الأمني للمستثمر الذي
يحصل على موافقة أمنية في شهور وربما سنة، وتعطل الاستثمار.