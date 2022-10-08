«ساويرس» يعلن عن فرص عمل براتب يصل إلى 200 ألف جنيه في الشهر

السبت، 08-10-2022
03:03 م
أعلن رجل الأعمال سميح ساويرس
، تأسيس أول مدرسة لقيادة اليخوت،
مضيفا أن الفكرة تعود لوالدته حيث صممت المدرسة لتعليم الطلاب كيفية العمل على اليخوت
والملاحة البحرية.
وأضاف أن المعلم الواحد في هذه المدرسة سيكون قبطان
ا، وستتيح
المدرسة للطالب فرصة عمل يبدأ راتبها من 10 آلاف جنيه حتى 200 ألف جنيه، مضيفا أن هذه
المدرسة ستكون الأولى من نوعها في مصر.
جاء ذلك أثناء افتتاح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،
ورجل الأعمال المهندس سميح ساويرس
رئيس مجلس إدارة شركة المنارة للخدمات التعليمية،
والدكتور مجدي يعقوب جراح القلب الشهير، أول مدرسة جديدة هي الأولى من نوعها في مصر
بمدينة الجونة.
وتقدم المدرسة تجربة تعليمية على مستوى عالمي للطلاب المتميزين،
ومبنية على الإطار الأخلاقي والمنهج الاكاديمي والتنوع الثقافي، حيث تطمح المدرسة إلى
أن يصبح المنسبون إليها هم المشغوفين لتشكيل عالم أكثر ازدهارا وانصافا.