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«ساويرس» يسخر من هاني شاكر بعد تقديم استقالته

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ساويرس
Native
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الثلاثاء، 28-06-2022 10:19 ص

سخر رجل الأعمال نجيب ساويرس من استقالة الفنان هاني شاكر بعد أزمة مؤتمر نقابة الموسيقيين أمس.
وغرد ساويرس من خلال حسابها الشخصي تويتر :" استقالة هاني شاكر من نقابة المهن" الموسيقية ! … ممكن حد يبعتلي  عنوان محل قلل رخيصة ".
وتوالت عليه التعليقات بين المؤيدين والمعارضين، وكان من أبرز التعليقات الإعلامية فجر السعيد قائلا : " ليه بس كدا ".
أعلن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية استقالةه على الهواء، قائلا:"  أنا حزين وما مريت به اليوم في مؤتمر اعتذار حسن شاكوش لم أتخيله ، وأقدم استقالةي على الهواء وهذا قرار نهائي".
وقال هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم  بي سي مصر": "كنا نرغب في حل المشكلة مش نتخانق كي تظل الأسرة الموسيقية متلاحمة".
وأضاف هاني شاكر: “المؤتمر تم واعتذر حسن شاكوش للنقابة والنقيب وأسرة الموسيقيين وشعبة الإيقاع وانتهى المؤتمر”.


 

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