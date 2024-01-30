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ساويرس: "مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نحن فيه"

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ساويرس
الثلاثاء، 30-01-2024 01:06 م

حذر رجل الأعمال الملياردير نجيب ساويرس، من التأخير في اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة أزمة ازدواجية سعر الصرف في مصر بين البنوك والسوق السوداء.
وقال ساويرس، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "التأخير في القرارات المطلوبة ... مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نحن فيه".
وتابع: "أي محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض الدولار بسعر أقل من السوق السوداء لن يحالفها النجاح".
وأضاف: "أرى أن الصحيح هو البداية من سعر السوق السوداء، وسينزل تدريجيا بعد وجود عرض، فكل من لديه سوف يوافق على البيع عبر القنوات الرسمية لو تساوى السعرين".

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