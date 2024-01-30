الثلاثاء، 30-01-2024
01:06 م
حذر رجل الأعمال الملياردير نجيب ساويرس
، من التأخير في اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة أزمة ازدواجية سعر الصرف في مصر بين البنوك والسوق السوداء.
وقال ساويرس
، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "التأخير في القرارات المطلوبة ... مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نحن فيه".
وتابع: "أي محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض الدولار بسعر أقل من السوق السوداء لن يحالفها النجاح".
وأضاف: "أرى أن الصحيح هو البداية من سعر السوق السوداء، وسينزل تدريجيا بعد وجود عرض، فكل من لديه سوف يوافق على البيع عبر القنوات الرسمية لو تساوى السعرين".