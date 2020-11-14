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«ساويرس»: « ماكرون أسيء فهم تصريحاته عن الرسول وهذا ما قصده»

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«ساويرس»: « ماكرون أسيء فهم تصريحاته عن الرسول وهذا ما قصده»

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ساويرس
 
السبت، 14-11-2020 04:37 م محمد فضل

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أنه أسيء فهم تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الدين الإسلامي، بعد واقعة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.
وقال ساويرس في لقاء مع برنامج “شربل يستقبل”، المذاع على موقع “سي إن إن بالعربية”، أمس الجمعة: “ماكرون أسيء فهم تصريحاته وهو كان يتحدث عن ممارسة الحريات المطلقة، ولم يقل إن الرسومات المسيئة للنبي محمد أعجبته ويدعمها”.
واتهم ساويرس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه “استفاد من تصريحات ماكرون وحاول أن ينصّب نفسه من خلالها أنه حامي للإسلام”.
وتابع ساويرس في اللقاء أنه يتوقع أن أردوغان “لن يستمر في منصبه لأنه تسبب في انهيار اقتصاد بلده وبدد أموالها”.
 

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