«ساومني على الفيديو ودمر بنات كتيرة».. سالي عبدالسلام تكشف مفاجآت عن المتحرش

الخميس، 26-05-2022
02:28 م
كشفت الإعلامية سالي عبدالسلام
تفاصيل واقعة التحرش
التي تعرضت لها قبل يومين، ونشرت عبر «إنستجرام» صورة لها من
أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وعلقت: «هى دى بلدى هما دول ناسها اللى
ساعدونى وبناتها اللى معرفهمش بعتولى قالولى هو مين!!!؟ انتوا رزق ده رزقى يا ربى!
اللهم بارك انا بقالى يومين مش عارفة انام».
وأضافت: «أقسم بالله وقتها كنت
راجعة من عند الدكتور لـ11 بليل ما أكلت زعلانة الحمد لله رضا وتعبانة ولسه بتعالج
الحمد لله ووقفت مع صاحبتي أجيب أكل ومستنية القهوة، النهاردة بعد يومين من
الواقعة ونشر الفيديو أنا في محكمة القاهرة الجديدة ومن غير محامي ولا حد معايا،
في ساعات من المحضر في قسم التجمع الخامس، الشرطة المصرية الله يحميهم جابوه،
والصبح كنت في النيابة وكلي ثقة في قضائنا اللي فوق الكل».
وأردفت: «ربى يعلم والله اديته
مهلة ٢٤ ساعة لما خلى صحابه يكلمونى عن طريق صحاب مشتركين للاسف عشان اشيل الفيديو
ويحاولوا يساومونى وحاجة اخر قلة ادب وبعدها يهددونى ومتعرفيش ده مين وفلوس
وعلاقات وانا ربنا يعلم مسكت نفسى بالعافية وقتها ومطلبتش غير اعتذار ليا ولكل بنت
اذاها من غير اساميهم وساعدتنى لوجه الله وهو رفض».
واستطردت قائلة: «وانت يا متحرش
ماذا بينك وبين الله عشان كل البنات دى تساعدنى اجيبك! انتوا ساعدتونى الله
يسعدكم.. الله يعوضكم، واساميكم مش هتطلع وده وعد بيننا ليوم الدين. اذيت كل
البنات دى ليه؟؟! منهم اللى سابت شغلها في الشركة اللى بتشتغل فيها معاك بسببك،
ومنهم اللى صورتها واذيتها وطلعت عليهم كلام، زى ما كنت ناوى تصورنى انا وصورتك في
الفيديو من غير حتى ما اقل واجب ارد اعتبارى بعد ما شتمتنى بأمى بعد المعاكسة وقلة
القيمة، ليه ؟! سمعتك المحلة الكبرى كلها عارفاها ووحشة، البنات بيترجونى اجيب
حقهم!!».
واختتمت كلامها قائلة: «مش
هنسيب حقنا! وهنمشى بأمان غصب عنك! حتى العربية مش عارفة اقعد فيها في امان في
مكان عام، حرام عليك ….. هتترد».