الأحد 30 أبريل 2023
توقيت مصر 01:08 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مقتل عروس داخل شقتها بعد 48 ساعة من الزواج ....تفاصيل

شيرين عبد الوهاب من حفلها في دبي: شوشو رجعت.. ومش هغيب عنكم تاني أبدًا

وفاة إمام المسجد والقارئ الشهير عبدالله كامل في ولاية نيوجيرسي الأميركية

أم تقتل طفلها وتأكل جثته بعد طبخها في الشرقية.....تفاصيل

سامية الطرابلسي تستعرض جمالها وأنوثتها في حمام السباحة

أغلى 5 سيارات بالسوق المصري .. تصل لـ 10 ملايين جنيه

جورجينا تكشف حقيقة انفصالها عن رونالدو

قرار عاجل من المحكمة بعد تشويه وجه ملكة جمال الوراق بـ25 غرزة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وإصابة آخر في الجيزة....تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد من توقعات الجمعة والسبت

سامية الطرابلسي تستعرض جمالها وأنوثتها في حمام السباحة

Capture
سامية الطرابلسي
السبت، 29-04-2023 12:51 م نسمه عبد الوهاب
نشرت الفنانة سامية الطرابلسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".
ظهرت سامية الطرابلسي داخل حمام سباحة بإطلالة جريئة، حيث كانت ترتدي ملابس البحر كما اختارت ان تترك شعرها المبلل منسدلا على ظهرها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي استخدام المكياج الذي يبرز جمال ملامحها.

يذكر أن آخر أعمال سامية الطرابلسى مشاركتها فى مسلسل كشف مستعجل، بطولة كوكبة من النجوم، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.

كما شاركت فى مسلسل "أولاد عابد" بطولة آيتن عامر، ورياض الخولى، وصبرى فواز، ومحسن محيى الدين، وصفاء الطوخى، وانتصار، ومى الغيطى، وإيهاب فهمى، وفراس سعيد، وصفوة، وسما إبراهيم، وجميل برسوم، وتاتيانا، ومحمد رضوان، وسارة ناجى، وعفاف مصطفى، وأسامة عبد الله، من إخراج أكرم فريد ومن تأليف سماح الحريرى.



إقرأ ايضا

4j3NLaHJ

مقتل عروس داخل شقتها بعد 48 ساعة من الزواج ....تفاصيل

Capture

شيرين عبد الوهاب ...... شوشو رجعت.ومش هغيب عنكم تاني أبدًا

6CJSylJc

وفاة إمام المسجد والقارئ الشهير عبدالله كامل في ولاية نيوجيرسي الأميركية