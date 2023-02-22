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سامح حسين يروي تفاصيل حزينة: كنت باكل بواقي الأكل من شدة الفقر

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سامح حسين
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الأربعاء، 22-02-2023 09:20 ص

 

روى الفنان سامح حسين، تفاصيل حزينه عن حياته الشخصية والصعوبات التي واجهته قبل دخول مجال التمثيل.

 

وقال حسين خلال لقاء مع برنامج "واحد من الناس"، إنه وأخواته كانوا يتناولون "بواقي" أكل أقاربهم بسبب ضيق الحال.

 

وأضاف: "كانت أمي تذهب لقرايبي وتقول لهم إنها تربي فراخ في المنور وعاوزة بواقي الأكل ليهم، وكانوا بيدوها بواقي الأكل وكنت أنا وإخواتي الفراخ اللي بناكل البواقي".

 

وتابع: "والدتي كانت منفصلة عن أبي وكانت هي من تتولى الإنفاق علينا ولهذا السبب فأنا اتمرمطت كتير أوي في حياتي".

 

وذكر أنه عمل في عدة مهن خلال دراسته الجامعية، لينفق على دراسته وأسرته، قائلا: "اشتغلت فواعلي كنت بشيل الطوب والرمل على ظهري وأطلع بيهم أدوارا عالية لدرجة أن الشغلانة دي أثرت على ظهري حتى يومنا الحالي".

 

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