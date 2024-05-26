"ساكتين ليه".. الرئيس يوجه رسالة غضب لـ 3 وزراء (فيديو)

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الرئيس السيسي
الأحد، 26-05-2024 12:13 ص

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أسباب اتجاه الدولة إلى تخفيف أحمال الكهرباء وانقطاع التيار.
وقال السيسي في كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية، :" قولوا للناس ليه بنخفف الأحمال ولو أنا خدت ثمن الكهرباء الحقيقية هضاعف ثمنها مرتين طب الغلبان هيروح مني فين".
وأضاف الرئيس السيسي:" مش عارف وزير المالية والكهرباء والتموين مش بيتكلموا ليه خير في إيه  كلموا الناس وقولولهم الحكاية".
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تتحمل دعما كبيرا في توليد الكهرباء تخفيفا عن المواطنين.
وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة تناول تحديات الدولة بأسلوب موضوعي للتوعية وتوفير الجدية.


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