سارة سلامة تثير الجدل بملابس جريئة من داخل الجيم

الإثنين، 04-09-2023
12:23 م
شاركت الفنانة سارة سلامة
متابعيها فيديوهات لها من أحدث ظهور داخل صالة الألعاب الرياضية (الجيم).
ونشرت سارة الفيديوهات عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بملابس رياضية جريئة.
وتألقت الفنانة سارة سلامة
على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة للدراما، بمدينة العلمين الجديدة، وظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان فضي لامع أنيق.
من ناحية أخرى، شاركت سارة سلامة
في بطولة مسلسل "الأجهر" الذي عُرض ضمن السباق الدرامي لرمضان الماضي 2023، وخاض بطولة العمل عمرو سعد، درة، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج ياسر سامي.