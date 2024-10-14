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سائل منوي على بنطاله من الخلف.. ضبط مدرس هتك عرض طالب بمدرسة لغات بالمقطم

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الإثنين، 14-10-2024 09:49 ص

 

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بقيادة اللواء علاء بشندي تفاصيل اتهام مدرس بالتحرش بتلميذ داخل دورة مياه مدرسة لغات بالمقطم.

 

مأمور قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من مهندسة عمرها 37 سنة تتهم مدرس تربية رياضية "36 سنة" بالتحرش بابنها الطالب بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة "6 سنوات".

 

الأم قدمت دليلا غير متوقع لرجال المباحث، بنطال ابنهها الصغير وبه آثار سائل منوي من الخلف، لتستدعي الشرطة المشكو في حقه ومواجهته بما أسند إليه.

 

أمام رئيس المباحث أنكر المدرس ارتكاب الواقعة وتحفظت الشرطة على البنطال لعرضه مع المتهم على النيابة العامة للتحقيق.

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