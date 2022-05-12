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سائق توك توك يستولي على 2 مليار جنيه ويتسبب في وفاة لواءين بالشرطة

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الخميس، 12-05-2022 03:09 م


شهدت محافظة أسوان، مأساة غامضة في تفاصيلها وكارثية في نهايتها.
فقد بدأت الحكاية عندما ذاع، قبل أشهر قليلة، صيت سائق «توك توك» يدعى مصطفى البنك، والذي جمع ملياري جنيه من مواطنين في قرية البصيلية، واعداً إياهم بتوظيفها مقابل أرباح مغرية.
وانطلقت حملة جمع الأموال لحساب الشاب الثلاثيني، وهو من أصحاب السوابق، في مارس الماضي، حيث كان يعمل لحسابه آخرون في تربية وتجارة المواشي.
وفيما عرض المتهم على الراغبين من سكان قريته توظيف أموالهم مقابل منحهم أرباحاً طائلة شرط أن ينتظروا 21 يوماً فقط، حيث كان يشتري من بعضهم المواشي وبمقابل بيعها يوظف أموالهم. راجت الفكرة وتوسعت ووصلت للآلاف من سكان قرى محافظة أسوان الأخرى ومدن بمحافظات مجاورة، إذ خصص سائق «التوك توك» هذا عدداً من المندوبين في كل قرية لجمع الأموال من الراغبين وتوزيع الأرباح عليهم.
فتمكن من جمع ما لا يقل عن ملياري جنيه، حسب إحصائية تقديرية بناء على حصر المبالغ التي أعلن عنها الضحايا لاحقاً.
وأوضح شهود عيان وضحايا لـ«العربية.نت» أن المتهم انتظم في البداية في توزيع الأرباح وخصص صفحة باسمه على فيسبوك، نشر فيها أسماء المندوبين التابعين له وأرقام هواتفهم وكيفية التواصل معهم، كما بدأ في شراء مساحات من الأراضي وتخصيصها لتربية الماشية وبيعها.
 وقال بعض الضحايا إنه بدأ في التعثر منتصف أبريل الماضي، فأخذ القلق يساور المودعين الذين تجمعوا أمام منزله ومزارعه لمطالبته بصرف أرباحهم الشهرية بعد أن تأخرت لأكثر من شهرين.
وفي حين أشاروا إلى أن المتهم، ولكي يطمئنهم، بث فيديو على صفحته ظهر فيه بجانب كميات كبيرة من النقود معلناً أنها في طريقها لهم.
إلا أنه قبل أيام ظهرت الكارثة، وهي اختفاء المتهم وعدم العثور عليه، وترددت أنباء عن هروبه ومقتل أحد معاونيه، لكنه عاد إلى الظهور مجدداً ليخبر المودعين المتجمعين أمام منزله بتعرضه لعملية نصب واسعة من عدد من معاونيه جمعوا الأموال وهربوا، وأكد لهم أنه سيرد إليهم مدخراتهم خلال يومين.
في موازاة ذلك، تجمهر المودعون مرة أخرى أمام منزل ومزارع المتهم، مساء أمس، ليتفاجأوا بهروبه، حيث لم تعثر عليه الشرطة التي داهمت كل مكان يحتمل تواجده فيه.
وعلى الفور قررت الأجهزة الأمنية البحث عنه ومطاردته في جبال إدفو التي يعتقد أنه هرب إليها.
فانطلقت قوة أمنية كبيرة لملاحقة المتهم والبحث عنه في الصحراء وجبال المدينة، وخلال عودة إحدى مركبات الأمن انفجر إطارها الأمامي وانقلبت عدة مرات ولقي كل من فيها مصرعهم.
وتبين أن مستقلي تلك السيارة هم وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بوزارة الداخلية اللواء منتصر عبد النعيم أبو دقة، ومساعد منطقة جنوب الصعيد لقطاع الأمن اللواء أحمد محيي، وجنديان.

وقد نقل المتوفون إلى مشرحة إدفو فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن اعتقال المتهم الهارب.
 

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