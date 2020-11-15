سائق الشهامة: طاردت مجرم ذبح صاحب التاكسي لأكثر من 7 كيلو

الأحد، 15-11-2020
10:33 ص
إيمان هاني
كشف
محمد القصباوي
، الشهير إعلاميًا بـ"سائق الشهامة
" بالمنوفية، تفاصيل مطاردته
لثلاثة مجرمين، ذبحوا صاحب تاكسي لسرقته بالمنوفية، قائلا:" الواقعة جاءت خلال
عودتي من مدينة السادات، مع أحد زملائي، في وقت الظهيرة ولاحظت توقف غير طبيعي لعربة
التاكسي على الطريق".
وأضاف
"القصباوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"،
المذاع عبر فضائية "دي إم سي
"، انه لاحظ عربية "تاكسي" تتوقف بشكل
مفاجئ وغير طبيعي، مؤكدًا أنه رأي ثلاث أشخاص يرمون السائق عقب ذبحه للاستيلاء على
السيارة.
وأكد
أنه طارد المجرمين على الطريق لاكثر من 7 كيلو، مشددًا على أنهم حاولوا الهرب بأقصي
سرعة ممكنة والابتعاد عنا، مشددًا على أنه تمكن من اللحاق بهم قبل كفر داوود بحوالي
3 كيلو، متابعًا: "عائلات كفر داوود ساعدونا على الإمساك بإثنين منهم والثالث
فر هاربًا".