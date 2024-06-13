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سائق أوبر يحاول خطف خطيبة مطرب المهرجانات "مسلم" والأخير يطارده بسيارته

مسلم
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الخميس، 13-06-2024 10:52 ص

نشر مطرب المهرجانات مسلم، مقطع فيديو قصير عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، كشف من خلاله تفاصيل محاولة اختطاف خطيبته بواسطة سائق أوبر.

وقال مسلم، في الفيديو: «يا جماعة أنا بحرض كل اللي بيتعاملوا مع أوبر محدش يتعامل معاه لأن مشاكله كترت وخطيبتي كانت جيالي مكان وقعد يطول بيها وعدى المكان وطلعت وراه لولا أني وقفته بالعربية والحمدلله رجعت بالسلامة».

وتابع مسلم: «وعملت اللي فيه النصيب ومشيته لأنه عنده عيال وراجل كبير وخلوا بالكم من نفسكم ومن ناسكم لأن الموضوع صعب».

ونشر مسلم مقطع فيديو آخر له مع خطيبته، وهو يحتضنها ويداعبها، وقال لها: «كنتي هتتخطفي النهاردة يا لولو»، لترد عليه خطيبته قائلة: «اه كان هيبيع اعضائي».

عودة مسلم لـ خطيبته

أعلنت يارا تامر عودتها لـ مؤدي المهرجانات مسلم من جديد، بعد انفصالهما مرتين خلال الفترة الماضية وإثارة الجدل حول حقيقة عودتهما وانفصالهما المتكرر.

ونشرت يارا، عددًا من الصور التي جمعتها بـ مؤدي المهرجانات مسلم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أعلنت من خلالهم عودتهما من جديد.

حفل مسلم

أعلنت شركة تذكرتي، عن حفل غنائي يجمع بين مطرب المهرجانات مسلم، مع عمر كمال وعنبة، في ملعب الهوكي باستاد القاهرة يوم 14 يونيو الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك.

حفل المطرب مسلم مع عمر كمال وعنبة، جاء الإعلان عنه تزامنا مع أزمة حفل مسلم في إحدى مدارس مدينة المحلة الكبرى بالغربية، والتي تسببت في إحالته للتحقيق بنقابة المهن الموسيقية.

 

أزمة مسلم ونقابة المهن الموسيقية

حددت نقابة المهن الموسيقية جلسة يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري للتحقيق مع المغني مسلم، بعد تخلفه عن الحضور للتشاور معه في أزمة حفله بالغربية.

وأعلن الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات بنقابة الموسيقيين، في بيان له، أنه تحدد موعد جلسته الأولى اليوم الثلاثاء، ولكنه لم يحضر في الموعد رغم تأجيله عدة ساعات، وبالتالي سيتم التحقيق معه في ذلك.

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