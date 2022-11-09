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سائحة تتعرى تمامًا أمام تمثال أبوالهول.. وبيان رسمي يوضح ما حدث

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سائحة تتعرى امام ابوالهول
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الأربعاء، 09-11-2022 02:21 م

قالت وزارة السياحة، إنها تعاملت مع إقدام إحدى السائحات في منطقة الجيزة وأمام تمثال أبوالهول بالتجرد من ملابسها ومحاولة التقاط صور على هذا الحال.

وجاء في بيان لوزارة السياحة نشر على صفحتها الرسمية بفيسبوك،: "في يوم 7 نوفمبر الجاري، لاحظ أحد أفراد الأمن الإداري بمنطقة آثار أهرامات الجيزة قيام إحدى السائحات متجردة من ملابسها بمحاولة التقاط بعض الصور لها أمام تمثال أبو الهول، حيث قاموا بتوجيهها لارتداء ملابسها في ضوء أن التجرد من الملابس يُشكل مخالفة للقوانين والعادات والتقاليد المصرية".

وتابعت الوزارة في بيانها: "وقد تم السماح لهذه السائحة عقب ذلك باستكمال زيارتها للمنطقة الأثرية بدون أية معوقات".

وأضافت: "تناشد وزارة السياحة والآثار جميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب، بالمناطق الأثرية والمتاحف في مصر، الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لزيارة هذه الأماكن حفاظاً عليها وعلى سمعة مصر السياحية".
 

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