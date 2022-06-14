الثلاثاء 14 يونيو 2022
توقيت مصر 17:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد انفصالهما.. طليق ياسمين الخطيب يفاجئ الجميع بكشف مفاجأة

في بيان رسمي.. السعودية تكشف سبب زيارة «بايدن» للمملكة

ابنة خالد يوسف تستكمل علاجها في السعودية

زيارة «رونالدينيو» لـ «الشرقية للدخان» يثير أزمة في البرلمان

بالصور.. ضبط 5 سيدات أثناء ممارسة الجنس مع شابين بالكويت

بيان من الداخلية تعليقًا على فيديو اختطاف فتاة من أمام إحدى الكليات بالقليوبية

«خلينا حبايب وكفاية كده».. مفاجآت عما حدث في جلسة رحيل موسيماني عن الأهلي

شوبير يتلقى تهديدًا من اتحاد الكرة: «ملكش دعوة بجمال علام»

طلاق الفنانة لميس صاحبة أغنية «مسيطرة» في شهر العسل

بعد ساعات.. قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

ADS
 

زيارة «رونالدينيو» لـ «الشرقية للدخان» يثير أزمة في البرلمان

628fbf2f4c59b720dc00695b
رونالدينيو
Native
Teads
الثلاثاء، 14-06-2022 01:29 م


تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجه لوزير قطاع الأعمال العام، بخصوص زيارة لاعب الكرة البرازيلي رونالدينيو إلى مصر.
جاء الطلب والتحركات في البرلمان، بعد زيارة رونالدينيو لنادي إيسترن كومباني بالعمرانية "الشرقية للدخان"، والأنباء المتداولة حول تقاضيه 4.5 مليون جنيه خلال يومين بخلاف تكاليف الحفل.
وأضاف منصور في طلبه المعروض على رئيس مجلس النواب: "أنه في ظل الظروف التي تمر بها مصر وضغط المصاريف، نتساءل عن الفوائد التي تعود على الشركة من هذه الزيارة والتكاليف الإجمالية، ومن تحمل تلك التكاليف في ظل اتجاه الشركة للاستغناء عن المئات من العمال".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه قد تم عقد مؤتمر صحفي واحتفالية بحضور اللاعب وعدد من الشخصيات العامة، ووجود بانرات دعاية، مباشرة للشركة الشرقية للدخان، في أثناء المؤتمر الصحفي وفي خلفية اللاعب مما يعد خرقًا وانتهاكًا صريحًا للقانون المصري والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، حيث إنه طبقًا للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ولعدد من القوانين المصرية مثل قانون رقم85 لسنة 2002، مادة "6" مكرر الذي ينص على: حظر الإعلان أو الترويج عن شراء أو استخدام منتجات التبغ بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الوسائل المسموعة، أو المقروءة أو المرئية، أو بأي وسيلة أخرى كما يعاقب القانون بالغرامة، أو الحبس أو غلق المصنع المخالف في حال تكرار المخالفة.
 

إقرأ ايضا

2021_8_9_11_59_4_156

بعد انفصالهما.. طليق ياسمين الخطيب يفاجئ الجميع بكشف مفاجأة

BC65EBC8-A4BA-4333-ADA2-41F448FBA10F-602x630

ابنة خالد يوسف تستكمل علاجها في السعودية

1217475

بالصور.. ضبط 5 سيدات أثناء ممارسة الرذيلة مع شابين بالكويت