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زيادة 5 جنيه.. الحكومة تعلن زيادة أسعار هذه المنتجات

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الخميس، 12-05-2022 03:17 م

كشف رئيس شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي، زيادة أسعار بعض منتجات الألبان المعلبة، موضحًا الأسعار الجديد حيث أصبح سعر زبادي نستله 5 جنيهات بدلًا من 2.5 جنيه في العبوة الواحدة.
وارتفعت أسعار زبادي نستله 170 جرامًا من 6 جنيهات إلى 8.5 جنيه بزيادة 2.5 جنيه، وزيادة سعر زبادو نستله الصغير من 6 جنيهات إلى 9.5 جنيه بزيادة 3 جنيهات، وزبادو نستله الكبير من 11 جنيها إلى 16 جنيها بزيادة 5 جنيهات، وزبادي فواكه قطع نستله من 4.5 جنيه إلى 5.75 جنيه بزيادة جنيها واحدا.
كما كشفت شعبة المواد الغذائية في وقت سابق، ارتفاع عدد من أصناف المواد الغذائية مع بداية الشهر الجاري مثل الألبان وبعض أنواع الجبن، والزبادي، واللبن والمشروبات الفورية سريعة التحضير.
وقالت الشعبة، إن أسعار اللبن المعبأ جهينة ارتفع من 18 إلى 20.5 جنيها للتر، وبخيره من 8 إلى 8.5 للنصف لتر، وواحد كيلو بخيره من 15 إلى 15.75 جنيها.
بينما ارتفع سعر الجبن المثلثات بريزيدون من 18 جنيها إلى 25 جنيها، وارتفعت جبنة مثلثات طعمة من 10 جنيهات إلى 14 جنيها، والجبن الكبايات الحجم الصغير من 28 إلى 40 جنيها، والحجم الأكبر من 43 جنيها إلى 60 جنيها، والزبادو ارتفع سعره من 11 إلى 12 جنيها.
 

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