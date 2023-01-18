زيادة سعر شاي العروسة 7 جنيهات في الربع كيلو





سجلت أسعار شاي "العروسة" زيادة جديدة، وأبلغت الشركة، تجار الجملة بالأسعار الجديدة مدونةً على العبوات بأحجامها كافة.

وبلغ سعر الكرتونة 10 كيلوجرامات 1730 جنيهًا "جملة"، ليباع الكيلوجرام بـ148 جنيهًا "جملة"، ولتجار التجزئة بـ160 جنيهًا، ليتم بيعه للجمهور بسعر 42 جنيهًا للربع كيلوجرام، وسعر العبوة الـ40 جرامًا سجل 7 جنيهات.

جدير بالذكر أن عبوة شاي العروسة الربع كيلوجرام وصل سعرها منذ شهر 35 جنيهًا؛ أي زادت 10 جنيهات، وقتها، ولتصبح 42 جنيهًا اليوم، أي زادت في شهرين بنسبة 75%.

وقامت الشركة بطباعة الأسعار الجديدة على العبوات المطروحة بالسوق.