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زيادة رسوم التظلم على مخالفات المرور إلى الضِعف

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استعلام مخالفات المرور
الأربعاء، 26-07-2023 11:26 ص

 

تُقدِّم النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني خدمات نيابات المرور وعلى رأسها الاستعلام عن مخالفات المرور بأنواعها، بالإضافة للتظلم من قيم المخالفات ومتابعة الطلبات حتى صدور قرار بشأنها.

 

ويستعرض "المصريون" كيفية التظلم على مخالفات المرور "أونلاين":

 

1 - الدخول على موقع النيابة العامة من هنا (https://2u.pw/Cl4lm)

 

2 - اختر "التظلمات" ثم اضغط استمرار

 

3 - اختر "مخالفات رخص المركبات" أو "مخالفات رخص القيادة"

 

4- أدخل بيانات رخصة المركبة أو رخصة القيادة ثم اضغط "طلب دعم"

 

5- أدخل سبب التظلم

 

6 - متابعة الرد على الطلب بالضغط على "متابعة الطلب" وإدخال البيانات المطلوبة

 

وارتفعت رسوم التظلم على مخالفات المرور بموقع النيابة العامة إلى 100 جنيه بدلًا من 50 جنيه.

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