زوج يغدر بزوجته الحامل ويلقيها من أعلى جبل أثناء التقاط سلفي والسبب صادم

الأربعاء، 17-02-2021
10:48 ص
محمد فضل- متابعات
بدون قلب أو مشاعر نفذ زوج
جريمة بشعة في حق زوج
ته، حيث قام بدفع زوج
ته الحامل
من أعلى نقطة في جبل
في محاولة للاستفادة من التأمين.
اعتقل "هاكان أيسال" 40 عاما، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل
بعد
مقتل زوج
ته وطفله الذي لم يولد بعد في حادثة مروعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي
ستار" البريطانية.
يُزعم أن "أيسال" دفع "سمرا أيسال" 32 عامًا ، من أعلى
جبل
على ارتفاع 1000 قدم أثناء إجازتها في تركيا، وفقًا للادعاءات.
جادل المدعون بأن الزوج قتل زوج
ته للاستفادة من التأمين على حياتها، فقد
قُتلت "سمرا "وطفلها الذي لم يولد بعد على الفور بعد أن سقطوا، فهي
كانت حامل
ًا في شهرها السابع في ذلك الوقت.
في صور تقشعر لها الأبدان للزوج
ين، يظهر "أيسال" وهو يلتقط صورة
سيلفي مع سمرا قبل لحظات من وفاتها.
يقول المدعون إنها سقطت حتى وفاتها لأن زوج
ها دفعها ، ولم يكن ذلك
"حادثًا"، وكان أيسال قد حصل على تأمين على حياتها قبل وفاتها بوقت قصير.
في لائحة الاتهام المعدة لجريمة ضد الزوج
، تنص على أنه خطط لقتل زوج
ته من
خلال الحصول أولًا على تأمين ضد الحوادث الشخصية نيابة عنها بضمان 400000 ليرة
تركية وكان المستفيد الوحيد هو نفسه.
ادعى ممثلو الادعاء أن السبب الوحيد وراء جلوسهم على قمة الجرف لمدة ثلاث
ساعات، حتى يتمكن من التأكد من عدم وجود أي شخص في الجوار ، وبمجرد أن أدرك أنهم
وحدهم ، قتل
ها عمدًا بدفعها من الجرف.