زوج يرفع أغرب دعوى طلاق ضد زوجته والسبب لا يُصدق

الأربعاء، 03-03-2021
02:55 م
أقام زوج دعوى طلاق
غريبة ضد زوج
ةه في محكمة الأسرة يتهمها بتبديد مصروف
البيت على "لعبة ببجي"، وسرقة واي فاي الجيران لممارسة هوايتها التي
وصلت إلى حد الإدمان.
وطالب الزوج
في دعواه أمام محكمة الأسرة، بتطليق زوج
ةه نتيجة ما وقع عليه
من ضرر مادي ومعنوي واصفا تصرفاتها بالتافهة.
وقال الزوج
ويدعى ”محمد. ص“ في دعواه، إنه تزوج
عن قصة حب استمرت سنة ونصف
السنة من ”نجلاء. س“ زميلته في العمل بالشركة، واستمر الزواج عاما واحدا ولم يرزقا
بأطفال.
وأضاف: ”عشت معها حياة زوج
ية سعيدة في الأسبوع الأول من الزواج، بعدها
لاحظت تفاهة شخصيتها، ونصحتها كثيرا بعدم ممارسة ألعاب الأطفال، لكنها تعتبر ذلك
تقييدا لحرياتها، لاحظت وقتها بأنها تصطنع المشاكل حتى أتركها بالمنزل وأغادر“.
وتابع: ”اكتشفت أنها مهملة في البيت ومشغولة طول الوقت بلعبة ببجي، وتسرق
الواي فاي من الجيران، ولم تأبه لطلباتي أو تنظيف المنزل وقمت بضربها فهربَتْ
لمنزل أهلها“.
وأوضح أنه ذهب لوالدها كي يجد حلا للوضع، لكنها كانت تجلس أمامه خلال
المناقشة وهي تلعب ”ببجي“، فقررت التخلص منها ورفع دعوى طلاق
للضرر.