الإثنين 16 سبتمبر 2024
توقيت مصر 19:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرار المركزي اليوم.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم رسمياً

فيديز يهز السعودية.. ماذا فعل رجل مع امرأة داخل محطة وقود؟

مارس معها الجنس 3 أسابيع.. التحريات تفجر مفاجأة في واقعة فتاة المطرية

190 سم.. تركي آل الشيخ يطلب شاباً مصرياً للعمل بمقابل خرافي

الإعلام الإسرائيلي ينشر مقارنة مثيرة للاهتمام بين الجيشين المصري والإثيوبي

السيسي يصدر قرارا بإنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية

لماذا لم ترتفع عملة البيتكوين بعد حدث التنصيف؟

زوج ووالده يتقدمان ببلاغ رسمي ضد زوجته بسبب رضوى الشربيني

الحوثيون": استهدفنا إسرائيل بصاروخ جديد قطع 2040 كم في 11.5 دقيقة

"هزار ينتهي باغتصاب".. تفاصيل واقعة الجيران بـ "البدرشين"

زوج ووالده يتقدمان ببلاغ رسمي ضد زوجته بسبب رضوى الشربيني

135-190401-egyptian-sues-radwa-el-sherbiny-show-2
ا
الإثنين، 16-09-2024 11:48 ص


تقدم مواطن ووالده ببلاغ رسمي ضد زوجته، بسبب ما اعتبروه إساءة لهما في برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني.

وذكر البلاغ أن الزوج ووالده فوجئا بظهور الزوجة في البرنامج، حيث قامت بتوجيه اتهامات لهما واستخدام ألفاظ نابية بحقهما، إضافة إلى سرد وقائع غير صحيحة.

وأوضح البلاغ أن الزوجة استمرت طوال الحلقة في توجيه الإهانات والاتهامات لزوجها ولوالده، ووصفتهما بأوصاف بشعة لا تمت للحقيقة بصلة.

 

كما اتهمت الزوجة زوجها ووالده بالاعتداء عليها جسديًا أثناء فترة حملها.

 

وفي المقابل، نفى والد الزوج تلك الاتهامات جملة وتفصيلًا، مشددًا على أن المعلومات التي قدمتها الزوجة في البرنامج غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة.

 

من هي رضوى الشربيني؟

رضوى الشربيني إعلامية تقدم برنامج "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة" منذ فبراير2017.

قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج "مخصص للسيارات" على قناة "المحور"، وبرنامج فني على قناة "الحياة".

كما قدمت برنامج "أنا مصر" على التلفزيون المصري، كما عملت في برنامج "بروباجندا تي في"، وذاع صيتها بسبب مواقفها المدافعة عن حقوق المرأة.

إقرأ ايضا

تان

مارس معها الجنس 3 أسابيع.. التحريات تفجر مفاجأة في واقعة فتاة المطرية

0000

190 سم.. تركي آل الشيخ يطلب شاباً مصرياً للعمل بمقابل خرافي

alrasheedmedia-6508726134783

الإعلام الإسرائيلي ينشر مقارنة مثيرة للاهتمام بين الجيشين المصري والإثيوبي

أخبار متعلقة

لاتن

بعد قصة حب عنيفة انتهت بالزواج.. خانها مع أعز صديقة لها

elaosboa95827

"عمل بلاوي".. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بتصريحات نارية

ا

بعد عام من الطلاق.. علياء البسيوني تفاجئ الجميع بعودتها لـ أحمد سعد

2019_8_6_4_14_3_762

"بيربط إيدي ويبصق علي".. زوجة تطلب الخلع بسبب أفعال زوجها الصادمة