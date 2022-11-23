زوج نسرين طافش يعلن طلاقهما بعد 5 أشهر من الزواج

الأربعاء، 23-11-2022
12:54 م
اشتعلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تشير إلى
انفصال الفنانة السورية نسرين طافش
عن زوجها طبيب الأسنان المصري بعد 5 أشهر من
الزواج.
لم تمر سوى 5 أشهر على زواج الفنانة السورية نسرين طافش
بطبيب الأسنان
المصري شريف شرقاوي، حتى أعلن الأخير عن وقوع الطلاق والانفصال الرسمي بينهما.
شائعات زواج وانفصال نسرين طافش
لعبت الصدفة دورًا هامًا في كشف خبر انتهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين،
خصوصًا بعد تردد الكثير من الشائعات حول خلافات الثنائي وملاحظة الجمهور إلغاء
متابعة نسرين طافش
لزوجها على الانستجرام.
عودة المياه لمجاريها
لكن الثنائي خرج عن صمتهما؛ ليؤكدا استمرار الزواج، وطلب الطبيب المصري من
الجميع عدم الحديث السلبي عنهما، وأن زوجته لديها كامل الحق في نشر الصور التي
ترغب فيها؛ ليتم دحض تلك الشائعات بشكل تام في ذلك التوقيت بحسب ما جاء في
«العربية».
استمرار الزواج وتداول الصور
كما نشرت الفنانة السورية حينها، صورًا لها مع زوجها عبر حسابها الشخصي على
موقع الصور والفيديوهات انستجرام لتؤكد للجميع استمرار علاقتهما الزوجية وعدم وجود
مشكلات وخلافات بينهما.
خبر الانفصال المفاجئ
لكن منذ ساعات قليلة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال نسرين طافش
عن زوجها المصري، بعدما علقت إحدى المتابعات على منشور له «فين نسرين طافش
؟»
ليجيبها ويعلن وقوع الطلاق بينهما قائلا «تم الطلاق بسلام وأحترمها
كإنسانة.. وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر.. المهم السلام والاحترام».